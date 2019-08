Via dell'Autonomia Siciliana, i residenti: "Il Comune si ricorda di noi solo per le commemorazioni"

Questa è via dell'Autonomia Siciliana. Le decine di segnalazioni tramite pec al Comune sono state inutili: siamo ignorati e immersi nella spazzatura. Siamo stanchi di essere ricordati solamente due volte l'anno: per fare bella figura con i signori del Nord per la commemorazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Speriamo che questa segnalazione su PalermoToday ci porti fortuna, perché ormai di questo si tratta.