Arredare casa? In via Del Duca c'è tutto quello che serve

L’abbandono di rifiuti ingombranti in via del Duca, vicino all’ingresso dei Cantieri Culturali alla Zisa, avviene da anni e a qualsiasi ora del giorno. Gli incivili che gettano i suddetti rifiuti hanno dalla loro parte la possibilità di celarsi con le mura dei cantieri. Il sottoscritto ha segnalato in passato tale vergogna e ha consigliato l’installazione di telecamere fisse per riprendere una tale vergogna che oramai dura da diverso tempo. No alle multe salate ma il carcere per certe persone