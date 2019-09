Liquami a cielo aperto in via del Bosco. Da mesi ormai, a causa di un guasto, via del Bosco è una potenziale bomba batterica per la salute di residenti e turisti a causa di una copiosa fuoriuscita di liquami dalle fogne. Notte e giorno si assiste al ristagno, lungo tutta la via, di chiazze maleodoranti che vanno a minare seriamente la salute pubblica e la vivibilità del luogo che, ricordiamo, si trova in pieno centro storico.