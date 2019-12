Albergheria, via del Bastione abbandonata

Dopo circa 4 anni ancora via del Bastione (strada perimetrale del palazzo reale) e le mura di cinta del palazzo reale sono in via di abbandono. Transenne divelte sporcizia e topi. Il comune ha recintato i bastioni (le mura) per questioni di sicurezza, ma non è mai intervenuto. Tante le segnalazioni ma nessun intervento. Si ricorda che le mura e il palazzo reale fanno parte dell'Unesco.