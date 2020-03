Lampioni guasti da due mesi, via dei Fiori è sempre al buio: "Gravi pericoli"

Da più di due mesi via dei Fiori, parallela di corso Calatafimi, è pericolosamente al buio a causa del guasto di ben tre lampioni che illuminavano la strada.

Il pericolo, come si può ben comprendere, riguarda non solo i pedoni che la attraversano rischiando di essere investiti dalle auto in corsa, ma anche il potenziale pericolo di rapine da parte di malintenzionati e i possibili furti di macchine! Non si capisce il motivo per cui Amg Energia, nonostante le ripetute richieste di ripristino dei pali luce, non si sia ancora attivata a risolvere un problema gravissimo.