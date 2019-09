"Vita impossibile per i residenti in via Candelai"

Siamo stati in pace noi residenti in via Candelai per un lungo periodo, sia per il fattaccio accaduto al ragazzo che stava perdendo quasi l'occhio sia per la rissa scaturita in uno dei locali dove intrattengono con il karaoke che spara decibel come se non ci fosse un domani, ma scaduta la chiusura forzata del locale che succede?? Il prevedibile: ancora anarchia più totale. Si ricomincia come se nulla fosse successo: inosservanza delle regole, karaoke a decibel che anche un sordo potrebbe udire e noi gente che lavora quotidianamente in orari da comuni mortali siamo costretti a non dormire solo perchè l'ordinanza non viene recepita in questa via. Ovviamente tutto segnalato alle forze dell'ordine con tempestiva chiamata che dicono di intervenire. Questo però non accade.