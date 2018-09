Via De Gasperi, il pericolo costante dell'asfalto colabrodo

La bretella lato destro di via Alcide De Gasperi, salendo da piazza Paolo II, è fortemente dissestata. Da questo "budello" transita ogni giorno un numero infinito di automezzi specialmente pesanti, enormi tir lunghi 18 metri, autoarticolati, mezzi pubblici, pullman, tutti diretti verso lo svicolo di via Belgio direzione autostrada. Come documentato dalle foto scattate stamani, l'asfalto presenta forti dislivelli, buche, tombini sottoquotati, asfalto scarificato fino a lasciare vedere chiaramente i sampietrini della vecchia pavimentazione stradale presente nei decenni scorsi, vere e proprie trappole soprattutto per i conducenti di mezzi a due ruote, in un punto trafficatissimo di Palermo. E' evidente che la manutenzione stradale è l'ultimo dei pensieri dei nostri amministratori, visto che la Rap non rispetta il contratto di servizio nell'indifferenza generale, come è stato "candidamente" ammesso anche durante una recente seduta aperta al pubblico in Consiglio comunale. Se non venisse messa a rischio la vita dei concittadini il problema potrebbe essere trattato come uno dei tanti che affliggono la nostra città, campione dell'accoglienza e dei diritti civili, ma assolutamente sorda e indifferente ai bisogni primari della popolazione.