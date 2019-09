Via De Cosmi, doppia fila selvaggia e parcheggi senza pass: "Dove sono gli ausiliari?"

Situazione insostenibile per i residenti di via De Cosmi. Il tratto di strada è diventato zona franca dove regna il caos, tra auto in doppia fila e auto parcheggiate nelle strisce blu P9 senza titolo autorizzativo. I residenti, pur avendo pagato il pass, non possono parcheggiare negli spazi dedicati, in quanto occupati dai titolari delle attività commerciali, che il pass però non lo hanno.

Gli ausiliari del traffico, che hanno specifiche mansioni sanzionatorie e di controllo, non si vedono o si vedono raramente. L'Amat è stata informata più volte, ma in via De Cosmi vige l'anarchia.