Via Crociferi, discarica autorizzata?

Sono trascorsi 10 giorni dall'ultima bonifica della discarica perenne in via Crociferi, ed ecco la situazione odierna. Non essendoci controlli la gente continua a fare quello che vuole a qualsiasi ora del giorno. Per debellare questo fenomeno ci vogliono controlli serie ammende, dopo avere informato la cittadinanza tramite mass-media locali che la Polizia Municipale inizierà a punire chi abbandona rifiuti. Fra l'altro è uno dei compiti della polizia locale quello si salvaguardare il territorio. Perchè non dare anche dei poteri di controllo ad alcuni operatori della Rap? Ricordo che siamo a ridosso dell'istituto comprensivo Peppino Impastato. A parte qualche strada del centro, Palermo è tutta una discarica