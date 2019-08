Via Crispi, gli "incivili" non svuotano i cestini

Gli incivili, ormai sono l'alibi dell'amministrazione comunale, ma certamente non spetta loro svuotare i cestini pieni, che di fatto spetta alla Rap, l'azienda partecipata del comune di Palermo. Quindi quando si parla di inciviltà non si parla sempre e solo dei palermitani. E succede che, i numerosi turisti che scendono dalle navi, sono costretti ad assistere a questo scempio di benvenuto che penalizza non solo la nostra bella città, ma anche i palermitani che vi abitano.