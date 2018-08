Materassi, frigoriferi e mobili vari abbandonati in via Corazza: "Da mesi occupano strada e marciapiede"

Cinque mesi non bastano a far togliere un cumulo enorme di ingombranti che occupano un intero crocevia tra le vie Filippo Corazza e D'Ondes Reggio, nel quartiere Oreto Stazione. Nulla sono valse le 6 pec di sollecito che ho inviato, a partire da marzo, all'amministrazione comunale, al presidente della circoscrizione a tutti gli enti interessati. Sono trascorsi cinque mesi ma ancora gli ingombranti si accumulano in una delle zone del netto storico palermitano, tutte palazzine liberty degli anni '30 deturpate da questo immane degrado. Le foto allegate sono di oggi 27 agosto 2018!

Segnalazione inviata da Giorgio De Simone