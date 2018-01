Via Colonna Rotta, segnale stradale pericoloso

In via Colonna Rotta circa un mese fa c'è stato un incendio in una palazzina e hanno chiuso parte della strada, rendendola di fatto a senso unico. Per segnalarlo agli automobilisti hanno posizionato sull'asfalto un segnale stradale. Ma spesso capita che le auto lo colpiscano e questo si sollevi da terra. Ma dietro rimane pericolosamente a mezza altezza il supporto di ferro, molto pericoloso se qualcuno dovesse colpirlo.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Salvatore Amato