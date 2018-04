"Via Cilluffo, pericolosissimi i porta cavi della vecchia rete d'illuminazione"

Porta cavi rete illuminazione secolari in via Cilluffo. Sono pericolosissimi, da anni cerchiamo di far togliere questi porta cavi della vecchia rete illuminazione esterna, di porcellana: già rotti vanno cadendo a pezzi , sopra la testa delle persone. L'AMG non risponde quasi mai , quando lo ha fatto ci ha rimandato all Enel, la quale ci rimanda a loro. Cosa bisogna fare per toglierli ? Aspettare il morto?