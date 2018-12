Via Chinnici, un servizio fatto a metà

Nella mattinata del 28 novembre 2018, come si evince dalla prima foto, un operatore ecologico dellaRap spazzava in un tratto della via generale Domenico Chinnici compreso tra via Tommaso Marcellini e via Gaetano Romeres, circa 50 metri di strada sotto il marciapiede, raccogliendo tra le erbacce, che non venivano estirpate, cartaccia e la racchiudeva in alcuni sacchi lasciandoli su uno dei marciapiedi. Oggi, 20 dicembre 2018, come si può vedere dalla seconda foto, sacchi si trovano ancora sul posto.