Dieci giorni di cattivi odori, mosche, zanzare e altri... amici. Dove? Via Catania alta per sversamento di liquami, rifiuti e scarti di materiale organico. Quarto Mondo. La Rap non ritira l'immondizia, perché? Eppure paghiamo profumatamente per il servizio. Ci sarà qualcos’altro sotto?