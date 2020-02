Passo di Rigano, marciapiedi "pericolosi" in via Castellana

In via Castellana è impossibile camminare in questo marciapiede, tra buche e radici degli alberi si rishia di farsi male. Per non parlare poi di chi dovrebbe transitare con un passeggino o una sedia a rotelle. Ci troviamo vicino alla chiesa San Giuseppe, a Passo di Rigano.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Salvatore Caravello