"Via Castelforte una trazzera? No, peggio..."

Queste sono le condizioni di via Castelforte, anzi di una parte perchè tutta sarebbe stata impossibile da documentare, dopo gli scavi effettuati fino a giorno 5/02/18 per l' ennesimo passaggio di fili e tubi. Chi arriva prima scava, prima Vodafone, poi Enel, Tim e chi più ne ha più ne metta, non curandosi del rifacimento oppurtuno del manto stradale, ricoprendo solo con scarsa sabbiolina e non con i dovuti materiali e procedimenti.

Dopo aver fatto diverse segnalazioni alla municipale non si è ancora visto nessuno, anche solo per un ripristino momentaneo. Sono una delle tante che a causa di queste buche e di questi disservizi sta pagando a proprie spese un danno alla propria auto e non sono l'unica. Lunedì sera al buio, perchè non parliamo anche dell'illuminazione di questa via perchè anche li ci sarebbe di fare un poema, e con la pioggia una di queste buche era resa completamente invisibile, risultato braccetti sospensioni distrutti. Sono state mandate anche lettere al sindaco e a chi di competenza ma il nulla. Siamo un popolo alla deriva, diretti da gente incompetente al servizio di chi fa i fatti propri.