C'era una volta il palazzetto dello sport

Palermo aveva un palazzetto dello sport. Sì, aveva, perché ormai quello che era un gioiello architettonico e che fece vivere alla città un periodo magico con la squadra di pallavolo Iveco Palermo in serie A adesso risulta essere nel degrado più assoluto. Dopo milioni di euro per costruirlo e centinaia di migliaia di euro usati per le manutenzioni, Palermo ancora non ha il suo palazzetto dello sport. E' chiuso e non fruibile alla collettività. Cosa dire: un’altra opera nascosta in una città che si dice essere capitale della cultura 2018. Cosa fa il comune? Osserva?