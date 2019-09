In via Campolo e in via Pacinotti tutti i proiettori di illuminazione pubblica sono spenti da giorni, con conseguente disagio per residenti e commercianti. E' un pericolo per chi deve attraversare e l'oscurità favorisce chi vuole delinquere. Le numerose segnalazioni da parte di residenti e commercianti a oggi sono rimaste inevase. La poca illuminazione ad oggi e garantita dalle due attività commerciali, aperti finora tarda notte, presenti in via Campolo.