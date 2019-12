"Parcheggiatore arrogante, scontroso e pretenzioso: 'Ci aiutate a posteggiarlo?'"

E' il padrone incontrastato del "suo" suolo "pubblico", esercita potere assoluto nel dove e come devi sistemare le vetture nella sua zona di controllo, non sia mai che il puzzle di incastri sià tale da fargli sfuggire qualche vettura con la quale pretendere il suo dovuto pizzo! Non ce l'ho mai avuta con i posteggiatori, almeno con quelli che con viso gentile cercano di convincerti che alla fine provano ad offrirti un servizio. Con loro mi concedo il dubbio di fare comunque un'opera di bene, aiutando di fatto qualcuno che non riesce a trovare un lavoro.

Ma questi soggetti arroganti, incazzosi, pretenziosi... proprio non li sopporto. Questo soggetto neanche ti rivolge la parola, si avvicina con fare minaccioso, ti fissa negli occhi, apre la mano, e attende che tu gli posi la moneta in fretta. E se la vettura per tua scelta vorresti metterla qualche metro avanti o indietro, si incazza e ti mostra tutto il suo disappunto. Lì comanda lui, mica tu!!! Sono anni ormai che è sempre lì, non è un novincello e ha pure le sedioline con le quali presidiare al meglio la zona.

Beh a te il giustiziere dice: non fare la parte del Signorotto della zona, quello non è un luogo tuo, e se proprio non sai come guadagnarti da vivere, almeno fallo con rispetto ed educazione. Pensa, la via dove sosti abitualmente si chiama: via Buon Pastore. Che ironia della sorte...