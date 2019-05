Via Briuccia, illuminazione fatiscente e strisce pedonali inesistenti

In via Briuccia all'altezza del civico 9 c'è un lampione che non funziona da ormai una settimana. Il disservizio, oltre a rendere pericoloso l'incrocio nelle vicinanze che è sprovvisto di strisce pedonali, rende più facile l'azione dei malviventi. Il mese scorso ignoti hanno già cercato di rubare due Fiat Panda.