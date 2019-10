In via Borremans, all'altezza del civico 44, ci sono rifiuti accumulati. Faccio presente che in quel punto ci sono ben due scuole, una pubblica e una privata, e i bambini sono costretti a respirare aria irrespirabile. Viste le numerose segnalazioni che noi genitori stiamo facendo agli organi competenti, vi prego di dare evidenza di questa situazione incresciosa che colpisce soprattutto i più piccoli.