Prima inauguriamo le strade, poi le abbandoniamo

Pochi giorni fa avevo mandato alla redazione una segnalazione sul degrado di via Biagio Siciliano e Giuditta Milella, traversa di via Aldisio, a ridosso di Viale Strasburgo, zona popolata e borghese. Per quanto sembri paradossale, nel 2019 c'è ancora chi non sa che chiamando il servizio di raccolta rifiuti, vengono a prenderli a casa e gratuitamente. C'è chi trova piu incoraggiante, intelligente e perversamente stimolante, lasciare i resti dei propri mobili in mezzo alla strada. Chi è il nobiluomo o la nobildonna che ha abbandonato ben 13 porte, un comò e una cassettiera in via Biagio Siciliano? Forse un'ingenua persona che pensa sia un luogo di raccolta o che per magia, se lasciati là, i suoi bei mobili scompariranno. Sono delusa e affranta dall'abbandono che attanaglia questa via e dalla negligenza da parte del Comune ad asfaltare e rendere urbanizzata una via che è stata intitolata a due giovani ragazzi che hanno perso la vita dopo averla inaugurata con tanto di cerimonia ufficiale.

Mi auguro che il signore/a che ha fatto questo scempio possa leggere l'articolo dall'alto della sua bella poltrona della sua casa/ufficio ben ristrutturata mentre ammira le nuove 13 porte che sicuramente avrà sostituito e che si sentira orgoglioso/a del gran civile cittadino/a che è ! Onore al senso civico e al rispetto della propria città, chapeau!