"Via Bernini affoga tra i rifiuti"

Una meravigliosa città, la nostra, tenuta prigioniera nelle mani dei tanti, troppi, incivili che la mortificano ogni giorno con piccoli e grandi gesti di inciviltà, strade colme di rifiuti di ogni genere, soprattutto le periferie, dove le discariche a cielo aperto non si contano più. Una città senza regole, dove se uno butta un divano sotto il marciapiedi, tanti altri voltano la testa dall'altra parte... Tutto questo con la compliance dell'amministrazione comunale e di un sindaco che non ha più nulla da dire e da dare a questa città disgraziata. Palermo non è solo il Politeama, lì sì che i servizi funzionano... chissà perché!!!

Palermitani onesti e civili, svegliatevi, non voltate la testa dall'altra parte. Riprendiamoci la nostra meravigliosa città, contro una politica incapace e la diffusa inciviltà, diciamo: basta. (Nelle foto, via BERNINI, rifiuti che si accumulano poiché non svuotano con regolarità i cassonetti, quando poi lo fanno, quello che era a terra rimane lì).