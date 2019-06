Ormai da tempo la via Gian Lorenzo Bernini, all'altezza del civico 23, è divenuta sede di illeciti abbandoni e di totale degrado. Da mesi accanto ai contenitori giacciono detriti di ogni genere che la Rap fa finta di non vedere. Siamo in attesa di vedere uno dei 200 vigili in borghese che attraversi la via Bernini.