Via Bernini al buio da mesi: "Si aspetta il morto?"

Da tempo segnaliamo che un tratto molto trafficato e pericoloso di via Bernini (Uditore) è al buio. Dall'Amg fanno sapere che non possono intervenire poiché la cabina è inaccessibile a causa dei lavori di manutenzione che dovrebbero effettuare gli operai del Coime, ovvero il comune di Palermo. Sindaco, deve per forza scapparci il morto?