Davanti alla scuola Giuseppe Verdi, in via Bernabei, il marciapiede è impraticabile da circa un anno e hanno bloccato due uscite della scuola d'infanzia. Mi chiedo se malauguratamente bisogna evacuare proprio da queste uscite come va a finire con tanti bambini? Inoltre i genitori sono costretti a scendere su strada, perché tutto impraticabile. Vergogna a tutti i responsabili del comune.