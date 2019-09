Questa è la situazione in cui versa il marciapiede di via Bergamo, angolo via Paolo Emiliani Giudici. Capisco che sia sbagliato buttare i rifiuti a terra, però non capisco come mai non venga raccolta dagli operatori.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Alessandra Luppa