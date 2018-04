La via Benedetto Civiletti, strada del centro storico, un tempo discretamente pulita, si presenta, così come la limitrofa via Paternostro, in pessime condizioni a causa di una presunta "raccolta differenziata" che sembra non funzionare per nulla. I sacchetti giacciono abbandonati ed il fetore si spande nauseabondo nell'aria. Già volteggiano i primi gabbiani che, da temo ormai, si cibano di rifiuti.