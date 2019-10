La spazzatura e gli escrementi di cani in tutta la zona di via Evangelista di blasi, via Telesino, viale Regione Siciliana laterale, via Leonardo da Vinci e via Uditore non permettono di camminare a piedi lasciando a casa l'auto. Per di più vi sono molte scuole in zona. I nostri bambini rischiano anche gravi infezioni.