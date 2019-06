Borgo Nuovo, immondizia data alla fiamme: "C'è caldo ma dobbiamo tenere le finestre chiuse"

Vivo a Borgo Nuovo e volevo segnalare il degrado di via Bagheria. Siamo invasi dall'immondizia, che viene bruciata quasi ogni sera. So che molte persone hanno segnalato a chi di dovere ma niente è stato fatto, non si può vivere più un queste condizioni. Non possiamo stare con le finestre aperte, nonostante il caldo, perché la puzza di bruciato e di immondizia e terribile. Spero che con il vostro aiuto si possa smuovere qualcosa.