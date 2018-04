Via Badia, illuminazione assente e strada pericolosa

Salve, sono un residente di via Badia. Da svariati mesi un tratto della strada in questione è letteralmente al buio ciò comporta un problema per i residenti che sono costretti a uscire di casa per buttare la spazzatura nel contenitore con le lampadine tascabili per evitare di essere investiti dalle auto che sfrecciano a velocità. Io stesso ho fatto diverse chiamate alla ditta che gestisce il servizio, ma senza risultato e ancora oggi non si preoccupa nessuno. Secondo me prima dovrà scapparci il morto e solo allora si prenderà provvedimento.