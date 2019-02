Siamo in via Autonomia siciliana dove non so perché puliscono solamente due volte l'anno: il 23 maggio per l'anniversario della strage di Capaci e il 19 luglio per quello di via D'Amelio. Gli altri giorni siamo dimenticati da tutti, come se non esistessimo. Sono stanco di vedere tutto ciò. Paghiamo le tasse e vogliamo rispetto e servizi da chi di competenza. Spero tanto che il mio triste appello a nome di tantissime persone abbia un po' di voce.