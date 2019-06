Parcheggi riservati ai disabili occupati da cittadini incivili

Ogni giorno c'è chi occupa il posto riservato, concessomi dal Comune di Palermo in via Autonomia Siciliana, in quanto invalido civile. Chiamo i vigili e mi sento dire: "Una pattuglia sta arrando, rimanga sul posto", ma arrivano dopo due ore. In questa città non c'é minimamente civiltà e rispetto nei nostri confronti, però nel momento di pagare le tasse o votare tutti si fanno vivi. Cari vigili, dovreste concederci di trovare sempre il posto libero!!!!