"Via Autonomia Siciliana dimenticata e ingerita dalla munnizza"

Cara Palermo mia città meravigliosa non degna di essere trattata in questo modo. Da quarantanni ti osservo e non sopporto vederti fagocitata dalla MUNNIZZA maleodorante e vergognosa alla vista. Quello che mi stupisce e che siamo chiamati a pagare latassa sull'immondizia (questo mi fa veramente ridere, ma aimé mi rattrista). Cara Palemunnizza spero di non vederti piú in questo stato