Via Autonomia Siciliana al buio da giorni

Non è chiaro se è colpa dell'ora legale, ma da diversi giorni la via Autonomia Siciliana è senza illuminazione pubblica. Come si può (non) vedere dalle foto. Qui siamo nel tratto di via D'Amelio. A leggersi poco è anche la famosa scritta "Paolo Vive".

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Paola Burgio