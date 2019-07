Marciapiedi rotti, alberi non potati e rifiuti non raccolti: via Astorino abbandonata

Ogni giorno è sempre peggio la situazione in via Astorino riguardo ai marciapiedi che stanno per lievitare, a rischio soprattutto la sera che qualcuno si faccia male seriamente, oltre ai rami degli alberi che stanno per toccare il manto stradale ed entrare sulle case. Immondizia che ovviamente non viene raccolta, e soprattutto ci sono dei contenitori vicino alle centraline Tim ed Enel, speriamo che nn passa qualche malintenzionato e gli dia fuoco...

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Riccardo Bennici