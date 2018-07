Questa cara vecchietta ogni mattina, passeggiando il suo amato cagnolino in via dell'Arsenale (strada di entrata laterale del porto trafficata da turisti), come di consuetudine lascia i suoi bei sacchi di spazzatura dove capita. Ma stavolta è stata beccata in fragranza. Anche gli escrementi del suo amato cagnolino non lasciano tracce visto che vengono pestate dai passanti.

Segnalazione giunta a PalermoToday, 349.7605761, da Fabio Licata