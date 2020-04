Aquino, l'Sos: "Case lasciate senza luce"

Ormai da anni in via Aquino, durante le Feste, la linea elettrica va in tilt e lascia la popolazione del quartiere senza luce per molte ore. E' successo quasi ogni sera durante lo scorso agosto, è successo per Capodanno dove alcuni vicini mi hanno raccontato che alle 21 dormivano e non hanno potuto festeggiare l'ingresso del nuovo anno e continua ad accadere..Ripetutamente veniamo presi in giro: "Un semplice guasto". Anche una persona ignorante in materia come me capisce che non sono guasti, ma che la linea è troppo debole... Quando si tratta di scovare chi ha un allaccio abusivo alla rete elettrica le forze dell'ordine e i lavoratori della rete elettrica sono bravi, mentre per offrire un servizio per cui i cittadini pagano non c'è mai nessuno. Non voglio giustificare gli abusivi, ma tra chi lascia centinaia di famiglie senza luce e chi invece si allaccia abusivamente alla rete non capisco chi sia peggio.