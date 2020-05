"Via Anwar Sadat trema quando passano i camion ad alta velocità"

Buonasera a tutti, sono una cittadina Palermitana residente in via Anwar Sadat (zona fiera del mediterraneo). Ho l'impellenza di segnalare una grave problematica già molte volte segnalata sia a Striscia la notizia, sia alla circoscrizione del nostro quartiere. Purtroppo per il frequente passaggio di camion e autocarri ad altissima velocità (soprattutto di notte) ha creato uno sprofondamento del manto stradale per decine e decine di metri nella via, creando appunto al passaggio, un tremare molto consistente nella maggior parte delle palazzine della via, soprattutto ai piani più alti. PREGO in qualche modo e confido, che questo appello a voi scritto possa essere ascoltato. Perché la situazione è preoccupante, poi che basterebbe rifare in maniera completa e consistente il manto stradale, che invece continua a sprofondare e creare fosse di grandi dimensioni.