Via Antonino Saetta, discarica in strada a 100 metri dal centro di raccolta rifiuti

Ci troviamo in via Antonino Saetta, a 100 metri dal Centro comunale di Raccolta di viale dei Picciotti. Da giorni permane questa situazione a dir poco assurda. In qualità di cittadino residente nelle aree limitrofe al Ccr, oltre che segnalare questa vergogna, chiediamo la rimozione dei rifiuti che stazionano ormai in pianta stabile accanto ai cassonetti della suddetta. Si chiede espressamente all'Amministrazione comunale, nonché al nostro amato Sindaco quale persona sensibile a questi atti di inciviltà, di mettere in atto strumenti di controllo e di presidio volti ad evitare il ripetersi di questi episodi. Avere un centro di Raccolta rifiuti a pochi metri e avere mobili, materassi, lavelli, divani e altro ancora, lungo la strada sminuisce e poco giustifica la presenza del tanto acclamato e tanto elogiato centro di smaltimento rifiuti, allo stato inutilizzato e per nulla utile!! firmato Un cittadino qualunque