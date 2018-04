Cumulo di rifiuti in strada in via Ammiraglio Rizzo, all'altezza del civico 51. Siamo di fronte alla via Fileti. Vorrei chiedere al nostro caro sindaco: "Ddove vanno a finire i soldi della tassa dell'immondizia?"

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Mimmo Castiglia