Chi nelle uova si Pasqua trova la sorpresa chi sotto il balcone trova i rifiuti. Non si può pensare che si sta trovando un vaccino per il Coronavirus e non uno per tutte le persone incivili che si adoperano per questo scempio. Non capiscono che fanno del male a tutta la comunità compresi loro stessi. Oltre ai piccioni ora escono anche i ratti e cosi peggiora la già precaria situazione sanitaria.