Cantiere di via Amari, in via Roma urge semaforo pedonale

Con la chiusura di via Amari - nel tratto che va da via Roma a via Principe di Scordia - per i lavori dell'anello ferroviario è stato deciso anche di "spegnere" il semaforo che si trova all'incrocio. Non si è considerato però che in quel punto attraversano parecchie persone, tra cui molti turisti che ogni giorno arrivano al porto dalle navi da crociera. Solamente la presenza di strisce a mio avviso non basta. Servirebbe che il Comune - data la lunghezza dei lavori - provvedesse a installare un semaforo pedonale "a chiamata".

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Ferdinando Piazza