"No allo smog", flash mob di Legambiente in via Amari

Uno striscione giallo con scritto "No Smog" è comparso oggi in via Amari. Il flash mob è stato organizzato da Legambiente per sensibilizzare i cittadini sul tema delle polveri sottili, dell'inquinamento acustico e atmosferico e delle emergenze climatiche. L'iniziativa ha coinvolto anche due classi dell'Istituto Ascione. I manifestanti chiedono anche la pedonalizzazione di via Amari e la riduzione di emissioni di sostanze inquinanti. Gli studenti, guidati dai volontari di Legambiente, hanno poi visitato il Treno Verde, itinerante campagna ambientale in partenza quest'anno da Palermo, che intende informare e sensibilizzare cittadini di tutta Italia sulle problematiche delle aree metropolitane e promuovere mobilità ecosostenibile.