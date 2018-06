Via Alloro, un'impietosa discarica sfregia il Palazzo Monroy di Pandolfina

In via Alloro , all'altezza del numero civico 50, una discarica "ingentilisce" un edificio storico, palazzo Monroy di Pandolfina. Una discarica che, a quanto riferiscono i residenti, ormai fa parte del paesaggio, continuamente alimentata, nonostante il prestigio dell'edificio cui è addossata. E dire che si tratta forse dell'unica discarica sottoposta a costanti controlli come da noi auspicato da tanto tempo. Infatti ben due presidi incombono esattamente al di sopra della munnizza accatastata sul pregiato portone del palazzo nobiliare. Uno è l'occhio della webcam che dovrebbe registrare i movimenti che si verificano sotto lo sguardo attento dello strumento elettronico. L'altro "sorvegliante" è la testa di tufo che, dal portale che sormonta l'ingresso della nobile dimora, sembra guardare con occhi attoniti l'immondo spettacolo. Visto il risultato di cotanta qualificata sorveglianza, dobbiamo concludere che, in fondo, la sorveglianza è affidata a delle autentiche teste di pietra, e non solo in senso metaforico. Associazione Comitati Civici Palermo Giovanni Moncada