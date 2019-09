Gruppo anarchico occupa ex asilo, attivisti puliscono il quartiere

Da qualche giorno, nel mio quartiere, alcuni ragazzi hanno occupato quello che circa 20 anni fa era un asilo pubblico. A primo impatto mi sono sentita spiazzata da questa novità, soprattutto perché le persone in questione si definiscono anarchiche. Oggi due di loro si sono presentati davanti la scuola elementare dei miei figli vestiti da clown e portando in dono caramelle. Con mio grande stupore mi sono trovata davanti ragazzi con grandi sogni e molte prospettive, non solo per sé stessi, non solo per il quartiere, ma per l'intera città, anzi, per il mondo intero.

Con molta determinazione si sono messi in gioco facendo in.un giorno ciò che il Comune non ha mai fatto in 20 anni. Inoltre hanno ripulito la strada adiacente la struttura e hanno avviato una petizione che io stessa firmai, destinata al Comune, per far portare via dai cassonetti della spazzatura tutti i rifiuti accumulati nel tempo e mai raccolti.

Durante l'assemblea cittadina abbiamo parlato delle future attività da svolgere, dei laboratori e dei corsi che ognuno di noi desidererebbe fare. Si avrà anche l'opportunità di coltivare nello spazio esterno dell'ex asilo, in modo da avere un piccolo orto urbano al quale poter accedere quando serve. Spero tanto che riescano a portare avanti questo progetto senza eventuali problemi. In fondo non vedo perché, un'abitazione così grande e bella debba rimanere ancora chiusa, quando ci sono persone che hanno voglia di donarci così tanta bellezza senza pretendere nulla in cambio. È un onore avere nel mio quartiere, zona Sampolo di Palermo questi splendidi ragazzi !