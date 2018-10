Il degrado anche nella Palermo "in"

Via Biagio Siciliano e Giuditta Milella, traversa di via Salvatore Aldisio(zona Strasburgo) è letteralmente impraticabile. Strada non asfaltata e quindi piena di pericolose buche per tutta la sua lunghezza che specie quando piove diventano dei veri e propri laghetti artificiali impedendo noi residenti di percorrerla. Inoltre la notte è priva di illuminazione! Altro motivo di scempio è che i "civili abitanti" vedendo la via abbandonata si sentono autorizzati a farla diventare una discarica abusiva,per non parlare di chi passeggia con i cani lasciando i bisogni dovunque. Una vergogna!