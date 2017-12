Zona via Abruzzi, asfalto rialzato per le radici degli alberi

Vi mando queste foto per mostrarvi come è ridotta - nonostante continue segnalazioni da parte di tanti residenti della zona - la piazzola di via delle Madone, incrocio via Abruzzi, nella sesta circoscrizione. È così da più di 5 anni e in continuo dissesto per la crescita delle radici degli alberi. In più attorno alla piazza si sta dissestando anche la strada.

L'asfalto frana e non fanno altro che rattoppare qua e là con conseguente nuova caduta del nuovo asfalto. La zona è alquanto abbandonata:il marciapiede di via Abruzzi distrutto e anch'esso presenta buchi pericolosi per i pedoni. Dall altro lato, in piazza Mario Francese, l'aiuola del centro strada, dove una volta c'erano delle palme morte (e ripiantate ma con nessuno che se ne occupi), crescono ormai solo ortiche, tra il misto di letamaio e discarica. Questa zona una volta era una delle più ricche della città.