Via Luigi Cosenz: "Urina e feci di cani ovunque, situazione insopportabile"

Buongiorno, in passato ne ho già scritto Ma il comune o di chi competenza non hanno mai fatto alcun intervento Questa volta mi trovo costretto a chiedere l'aiuto delle persone che convivono con questo problema. Ogni giorno mi trovo, o meglio ci troviamo, a dover subire la maleducazione dei proprietari dei cani che, oltre a permettere agli animali di urinare ovunque non raccolgono nemmeno le loro feci. La puzza è arrivata al limite della sopportazione e il caldo la accentua. Al balcone non si può stare per via della forte puzza. I bambini devono giocare in queste condizioni? Chiedo la presenza della polizia municipale per valutare e se è il caso fare multe a tappeto. Siamo stanchi.